سيتمّ التشديد في البيان الذي سيصدر عن اللقاء الثلاثي في بعبدا على تكثيف كلّ الأطر الدبلوماسية للضغط على الإسرائيليين من خلال المجتمع الدولي للانسحاب بشكل كامل وغير مشروط من لبنان (MTV)

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