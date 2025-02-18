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الرئيس عون: ليس هناك حصار على الطائفة الشيعية كما يروّج البعض والإجراءات المتَّخذة بحقّ شركات الطيران الإيرانية مرتبطة بالعقوبات المفروضة عليها

Lebanon 24
18-02-2025 | 08:46
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