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زيلنسكي: نؤكد أن علاقاتنا مع تركيا ازدادت قوة ونشكر أنقرة على دعمنا خلال الفترة الماضية

Lebanon 24
18-02-2025 | 09:26
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