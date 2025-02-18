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المرشد الإيراني: الرأي العام العالمي يميل اليوم لصالح فلسطين ولن ينجح أي مشروع دون موافقة المقاومة وأهل غزة
Lebanon 24
18-02-2025
|
09:59
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