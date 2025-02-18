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رويترز عن تقييم للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي: إعادة إعمار غزة والضفة تحتاج 53,2 مليار دولار

Lebanon 24
18-02-2025 | 12:39
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