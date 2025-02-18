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هيئة البث الإسرائيلية: نتنياهو أمر بالبدء في مفاوضات المرحلة الثانية من الاتفاق فور وصول المبعوث الأميركي ويتكوف إلى البلاد الأسبوع المقبل

Lebanon 24
18-02-2025 | 13:34
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