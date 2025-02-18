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وزير خارجية إيطاليا: روبيو أبلغ وزراء أوروبا أن الاتحاد سيشارك في محادثات أوكرانيا

Lebanon 24
18-02-2025 | 15:47
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