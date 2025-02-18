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حماس: عملية تسليم الرهائن القتلى الخميس ستتم في خان يونس وستتم من دون عروض عسكرية كما حدث في عمليات إطلاق سراح الرهائن في دفعات سابقة

Lebanon 24
18-02-2025 | 16:46
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