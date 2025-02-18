Advertisement

أخبار عاجلة

الإتحاد الأوروبي: يمكننا أن نحقق السلام الدائم في أوكرانيا بالعمل مع أميركا

Lebanon 24
18-02-2025 | 17:46
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
اجتماع باريس.. القادة الأوروبيون يجددون التزامهم بالسلام لأوكرانيا
lebanon 24
19/02/2025 02:11:31 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيسة المفوضية الأوروبية: أوكرانيا تستحق السلام عبر القوة
lebanon 24
19/02/2025 02:11:31 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيسة المفوضية الأوروبية: أكدنا في باريس مرة أخرى أن أوكرانيا تستحق السلام من خلال القوة
lebanon 24
19/02/2025 02:11:31 Lebanon 24 Lebanon 24
"واشنطن بوست": الجانب الأوروبي طلب من أميركا إرسال قوات إلى أوكرانيا تشمل الاستخبارات والاستطلاع
lebanon 24
19/02/2025 02:11:31 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:29 | 2025-02-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:45 | 2025-02-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:01 | 2025-02-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:14 | 2025-02-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:00 | 2025-02-18 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
19:01 | 2025-02-18
18:59 | 2025-02-18
18:47 | 2025-02-18
18:45 | 2025-02-18
18:45 | 2025-02-18
18:39 | 2025-02-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24