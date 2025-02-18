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الخارجية الفرنسية: نؤكّد ضرورة الانسحاب الكامل للجيش الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية في أقرب وقت ممكن وفقاً لاتفاق وقف النار

Lebanon 24
18-02-2025 | 18:39
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