Advertisement

أخبار عاجلة

هآرتس عن الأسيرة السابقة نوعا أرغماني: يتعين مواصلة المرحلة الثانية من اتفاق غزة والتأكد من عودة كل الرهائن

Lebanon 24
18-02-2025 | 23:51
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
حماس: تلكؤ العدوّ الإسرائيلي في البدء بمفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق غزة يكشف نية نتنياهو عرقلته وسعيه للعودة إلى العدوان
lebanon 24
19/02/2025 11:07:07 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة البث عن مصدر إسرائيلي: ترامب يريد تغيير الاتفاق بحيث يتم إطلاق سراح كل الرهائن قبل موعد المرحلة الثانية
lebanon 24
19/02/2025 11:07:07 Lebanon 24 Lebanon 24
عائلات الرهائن في غزة تغلق الطريق الرئيسي المؤدي إلى القدس قبل اجتماع الكابينت بشأن المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار
lebanon 24
19/02/2025 11:07:07 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 14 الإسرائيلية: نتنياهو سيعقد اجتماعا للكابينت عند عودته من واشنطن بشأن المرحلة الثانية من اتفاق غزة
lebanon 24
19/02/2025 11:07:07 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
04:03 | 2025-02-19
04:02 | 2025-02-19
04:02 | 2025-02-19
04:00 | 2025-02-19
03:51 | 2025-02-19
03:49 | 2025-02-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24