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يسجل منذ الثامنة والنصف صباحا تحليق كثيف للطيران المسيّر الاسرائيلي على علو منخفض في اجواء بلدات الدوير، جبشيت، الشرقية، انصار، عبا، حاروف، تول، النميرية والكفور (الوكالة الوطنية)

Lebanon 24
19-02-2025 | 02:37
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