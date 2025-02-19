يسجل منذ الثامنة والنصف صباحا تحليق كثيف للطيران المسيّر الاسرائيلي على علو منخفض في اجواء بلدات الدوير، جبشيت، الشرقية، انصار، عبا، حاروف، تول، النميرية والكفور (الوكالة الوطنية)

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