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البرلمان الإيراني يطلق إجراءً لإقالة وزير الاقتصاد على خلفية تراجع حاد في قيمة العملة المحلية مقابل الدولار (سكاي نيوز)

Lebanon 24
19-02-2025 | 03:32
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