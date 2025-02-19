Advertisement

أخبار عاجلة

حاكم بيلغورود الروسية: أوكرانيا استهدفت المقاطعة بأكثر من 80 مسيّرة

Lebanon 24
19-02-2025 | 03:51
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
السلطات الروسية: أوكرانيا استهدفت بيلغورود بـ50 مسيّرة
lebanon 24
19/02/2025 13:36:33 Lebanon 24 Lebanon 24
حاكم مقاطعة سمولينسك الروسية: إسقاط إحدى الطائرات المسيّرة في المقاطعة أثناء محاولتها مهاجمة منشأة للطاقة النووية
lebanon 24
19/02/2025 13:36:33 Lebanon 24 Lebanon 24
حاكم بيلغورود الروسية: قتيل و5 إصابات جراء هجمات أوكرانية بمسيّرات
lebanon 24
19/02/2025 13:36:33 Lebanon 24 Lebanon 24
سلطات فولغوغراد الروسية: اندلاع حريق في مصفاة للنفط بالمقاطعة إثر سقوط حطام مسيّرة أوكرانية عليها
lebanon 24
19/02/2025 13:36:33 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
06:35 | 2025-02-19
06:32 | 2025-02-19
06:30 | 2025-02-19
05:54 | 2025-02-19
05:49 | 2025-02-19
05:43 | 2025-02-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24