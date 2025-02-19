Advertisement

أخبار عاجلة

زيلينسكي: الولايات المتحدة ساعدت بوتين في إنهاء عزلته وإذا كان هناك من يريد استبدالي فذلك لن ينجح الآن

Lebanon 24
19-02-2025 | 05:39
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بوتين: تم إبلاغي بنتائج المحادثات بين روسيا والولايات المتحدة وسيتم الآن استئناف عمل البعثات الدبلوماسية
lebanon 24
19/02/2025 19:10:16 Lebanon 24 Lebanon 24
زيلينسكي: الولايات المتحدة تريد إرضاء بوتين
lebanon 24
19/02/2025 19:10:16 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: بوتين يريد إنهاء الحرب سريعاً وقد ألتقي به قريباً جداً
lebanon 24
19/02/2025 19:10:16 Lebanon 24 Lebanon 24
زيلينسكي: بوتين يريد التفاوض ليسمح لجيشه بإعادة تجميع صفوفه
lebanon 24
19/02/2025 19:10:16 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:39 | 2025-02-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:11 | 2025-02-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:00 | 2025-02-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2025-02-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:22 | 2025-02-19 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
11:57 | 2025-02-19
11:41 | 2025-02-19
11:40 | 2025-02-19
11:39 | 2025-02-19
11:37 | 2025-02-19
11:35 | 2025-02-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24