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الرئيس المصري يؤكد ضرورة دعم الوكالات الدولية العاملة في المجال الإنساني في غزة

Lebanon 24
19-02-2025 | 06:30
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