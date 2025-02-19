الرئيس الإيراني: أجرينا مشاورات مع أمير قطر بشأن التطورات الراهنة في المنطقة وأكدنا خلال هذا اللقاء على وحدة الأراضي السورية وحق الشعب السوري في تقرير المصير

Lebanon 24