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"لبنان 24": العدوّ الإسرائيلي استهدف نقطة يتجمع فيها الأهالي في بلدة كفركلا بـ3 قنابل صوتية

Lebanon 24
19-02-2025 | 08:31
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