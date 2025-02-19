رئاسة الجمهورية: مستشار الأمن القومي الأميركي مايك والتز أكد للرئيس عون متابعة الإدارة الأميركية للتطورات في الجنوب بعد الانسحاب الجزئي للقوات الإسرائيلية واستمرار احتلالها لعدد من النقاط الحدودية

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