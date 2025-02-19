الرئيس عون لمستشار الأمن القومي الأميركي مايك والتز: لضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي في النقاط المتبقية والإسراع في إعادة الأسرى اللبنانيين المعتقلين في إسرائيل

Lebanon 24