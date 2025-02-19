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رويترز: مسودة إعلان للاتحاد الأوروبي تكشف عن عزمه تعليق العقوبات المفروضة على سوريا في مجالات الطاقة والنقل وإعادة الإعمار والمعاملات المصرفية المرتبطة بهذه القطاعات

Lebanon 24
19-02-2025 | 11:18
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