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إذاعة الجيش الإسرائيلي: يتوقع الإفراج السبت عن 23 إلى 25 فلسطينيا مقابل مختطفين إسرائيليين

Lebanon 24
19-02-2025 | 11:40
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