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أبو عبيدة: الأسرى كانوا جميعا على قيد الحياة قبل قصف أماكن احتجازهم من قبل طائرات الاحتلال الصهيوني بشكل متعمد

Lebanon 24
19-02-2025 | 12:30
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