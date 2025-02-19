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قائد هيئة الأركان العامة الإيرانية: إذا تعرض أمننا للتهديد فإن أمن الشرق الأوسط بأكمله سيكون في خطر

Lebanon 24
19-02-2025 | 13:34
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