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الرئيس الفرنسي: نقف إلى جانب أوكرانيا وسنتحمل كامل مسؤولياتنا لضمان السلام والأمن في أوروبا

Lebanon 24
19-02-2025 | 14:06
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