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الرئيس الفرنسي: نتقاسم الهدف مع ترمب لوضع حد للحرب العدوانية الروسية المستمرة منذ نحو 3 سنوات

Lebanon 24
19-02-2025 | 14:14
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