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الجيش الاسرائيلي يحرق شاحنة محملة بالمساعدات أثناء دخولها إلى قطاع غزة بالقرب من بوابة المطار

Lebanon 24
19-02-2025 | 17:20
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