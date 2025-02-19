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"بلومبرغ": بيانات معهد البترول الأميركي تظهر ارتفاع مخزونات الخام الأميركية 3.3 مليون برميل الأسبوع الماضي

Lebanon 24
19-02-2025 | 17:25
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