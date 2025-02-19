Advertisement

أخبار عاجلة

ترمب: رسالتي إلى قادة الأعمال هي يجب تخطي الحدود وتحقيق الأرباح

Lebanon 24
19-02-2025 | 17:44
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ترمب: لدينا الجيش الأعظم في العالم لكن قادتنا لم يكونوا الأفضل
lebanon 24
20/02/2025 02:42:27 Lebanon 24 Lebanon 24
ترمب: السعوديون لهم مكانة خاصة لدينا وهم القادة الكبار
lebanon 24
20/02/2025 02:42:27 Lebanon 24 Lebanon 24
ماكرون: بعدما جمعت عدة قادة أوروبيين بشأن أوكرانيا تحدثت مع ترمب ثم مع زيلنسكي
lebanon 24
20/02/2025 02:42:27 Lebanon 24 Lebanon 24
خطاب مرتقب لترامب أمام قادة الأعمال والسياسة في دافوس
lebanon 24
20/02/2025 02:42:27 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
19:14 | 2025-02-19
19:13 | 2025-02-19
19:10 | 2025-02-19
19:00 | 2025-02-19
18:54 | 2025-02-19
18:52 | 2025-02-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24