Advertisement

أخبار عاجلة

القناة 12 الإسرائيلية: نتنياهو تراجع عن نية مسبقة لديه بالمشاركة في مراسم استلام جثامين الرهائن الأربع

جوسلين نصر Jocelyne Nasr

|
Lebanon 24
20-02-2025 | 02:30
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
المصدر: خاص لبنان24
مواضيع ذات صلة
هيئة البث الإسرائيلية: الجيش يستعد لاستلام جثامين الرهائن الـ4 من نقطة واحدة جنوبي قطاع غزة
lebanon 24
20/02/2025 12:58:30 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية عن نتنياهو للوزراء: أطلب منكم عدم تسريب أي شيء ولا نريد الإضرار بهدف استعادة الرهائن
lebanon 24
20/02/2025 12:58:30 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: نتنياهو يريد إبعاد رئيس الموساد عن قيادة فريق التفاوض للمرحلة التالية من صفقة الرهائن
lebanon 24
20/02/2025 12:58:30 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: نتنياهو يستدعي بن غفير لمناقشة التقدم في مفاوضات صفقة تبادل الرهائن عقب اجتماعه مع سموتريتش
lebanon 24
20/02/2025 12:58:30 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

جوسلين نصر Jocelyne Nasr

أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
05:50 | 2025-02-20
05:47 | 2025-02-20
05:34 | 2025-02-20
05:31 | 2025-02-20
05:28 | 2025-02-20
05:23 | 2025-02-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24