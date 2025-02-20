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حماس: كتائب القسام والمقاومة بذلتا كل ما في وسعهما لحماية الأسرى إلا أن القصف الهمجي للاحتلال حال دون إنقاذهم

Lebanon 24
20-02-2025 | 02:01
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