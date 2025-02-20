يديعوت أحرونوت: الجيش الإسرائيلي فحص التوابيت لأغراض أمنية وتأكد من إمكانية فتح كل أقفال التوابيت حتى لا يحدث تأخير في المعهد الوطني للطب الشرعي

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