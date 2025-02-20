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رئيس الجمهورية أمام الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد: الفساد بات وللأسف ثقافةً ولن يتوقّف إذا لم تكن هناك مُحاسبة ولا تتردّدوا في تطبيقِ القانون وليكنِ الحكَم ضميركم وأخلاقكم ولا تخضعوا للضغوط من أيّ جهةٍ أتَت

Lebanon 24
20-02-2025 | 06:26
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