رئيس الجمهورية أمام الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد: الفساد بات وللأسف ثقافةً ولن يتوقّف إذا لم تكن هناك مُحاسبة ولا تتردّدوا في تطبيقِ القانون وليكنِ الحكَم ضميركم وأخلاقكم ولا تخضعوا للضغوط من أيّ جهةٍ أتَت

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