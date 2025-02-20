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وزير الخارجية النرويجي: أوكرانيا تقاتل ليس فقط لبقائها ولكن من أجل مبادئنا المشتركة وسنظل ثابتين في دعمها
Lebanon 24
20-02-2025
|
06:47
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