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وزير الخارجية النرويجي: أوكرانيا تقاتل ليس فقط لبقائها ولكن من أجل مبادئنا المشتركة وسنظل ثابتين في دعمها

Lebanon 24
20-02-2025 | 06:47
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