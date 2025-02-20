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الديوان الملكي الأردني: الملك عبدالله حذر خلال لقاء وفد من مجلس النواب الأميركي من خطورة التصعيد في الضفة الغربية والقدس

Lebanon 24
20-02-2025 | 06:56
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