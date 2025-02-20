Advertisement

أخبار عاجلة

وكالة الأنباء الفرنسية: تأجيل البت بطلب إطلاق سراح جورج عبد الله إلى 19 حزيران

Lebanon 24
20-02-2025 | 07:50
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
آخر خبر عن جورج عبدالله... ماذا تقرّر بشأن إطلاق سراحه؟
lebanon 24
20/02/2025 18:09:11 Lebanon 24 Lebanon 24
وكالة الأنباء الفرنسية: الاتحاد الأوروبي يعلن عن مساعدات لغزة بقيمة 120 مليون يورو عقب الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار
lebanon 24
20/02/2025 18:09:11 Lebanon 24 Lebanon 24
وكالة الأنباء الفرنسية: فرنسا تسلم قاعدتها العسكرية في أبيدجان إلى جيش كوت ديفوار
lebanon 24
20/02/2025 18:09:11 Lebanon 24 Lebanon 24
وكالة الأنباء الفرنسية: أوكرانيا تستهدف بمسيرات خط أنابيب نفط في جنوب روسيا
lebanon 24
20/02/2025 18:09:11 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
10:57 | 2025-02-20
10:53 | 2025-02-20
10:46 | 2025-02-20
10:23 | 2025-02-20
10:20 | 2025-02-20
10:12 | 2025-02-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24