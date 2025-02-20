Advertisement

أخبار عاجلة

ويترز: أميركا ترفض المشاركة في رعاية قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي يدعم أوكرانيا ويدين العدوان الروسي قبل الذكرى السنوية للحرب

Lebanon 24
20-02-2025 | 07:55
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الرئيس الفرنسي: نتقاسم الهدف مع ترمب لوضع حد للحرب العدوانية الروسية المستمرة منذ نحو 3 سنوات
lebanon 24
20/02/2025 18:09:21 Lebanon 24 Lebanon 24
إدارة ترامب توقف طلبات الهجرة للمهاجرين من أوكرانيا وأميركا اللاتينية الذين تم استقبالهم في عهد بايدن
lebanon 24
20/02/2025 18:09:21 Lebanon 24 Lebanon 24
إدارة ترامب توقف طلبات الهجرة للمهاجرين من أوكرانيا وأميركا اللاتينية الذين تم استقبالهم في عهد بايدن
lebanon 24
20/02/2025 18:09:21 Lebanon 24 Lebanon 24
رويترز عن تقييم للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي: إعادة إعمار غزة والضفة تحتاج 53,2 مليار دولار
lebanon 24
20/02/2025 18:09:21 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
10:57 | 2025-02-20
10:53 | 2025-02-20
10:46 | 2025-02-20
10:23 | 2025-02-20
10:20 | 2025-02-20
10:12 | 2025-02-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24