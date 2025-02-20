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العاهل الأردني خلال استقباله وفدا من مجلس النواب الأميركي يجدد رفض بلاده لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين من غزة والضفة

Lebanon 24
20-02-2025 | 09:00
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