Advertisement

أخبار عاجلة

رئيس الوزراء الهولندي: من المهم أن يصمد وقف إطلاق النار في لبنان وغزة وأن يحل الاستقرار الدائم في الشرق الأوسط

Lebanon 24
20-02-2025 | 10:23
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري: أكدنا التزام دولة قطر باستمرار دعم القوات المسلحة اللبنانية ونرفض خروق إسرائيل لبنود اتفاق وقف إطلاق النار وانتهاك الأجواء اللبنانية
lebanon 24
20/02/2025 20:25:19 Lebanon 24 Lebanon 24
الديوان الملكي الأردني: الملك عبد الله بحث هاتفيا مع مبعوث الشرق الأوسط الخاص للرئيس الأميركي المنتخب ترامب جهود التوصل لوقف إطلاق النار في غزة
lebanon 24
20/02/2025 20:25:19 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية القطرية: رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بحث في الدوحة مع مبعوث ترمب للشرق الأوسط جهود التوصل لوقف إطلاق النار في غزة
lebanon 24
20/02/2025 20:25:19 Lebanon 24 Lebanon 24
الموفد الأميركي آموس هوكشتاين بعد لقائه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي: اختتمت اجتماعاً مع رئيس مجلس الوزراء وأجرينا مباحثات بناءة للغاية بشأن اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل
lebanon 24
20/02/2025 20:25:19 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
15:27 | 2025-02-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2025-02-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:51 | 2025-02-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:54 | 2025-02-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:30 | 2025-02-20 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
13:16 | 2025-02-20
13:15 | 2025-02-20
13:15 | 2025-02-20
13:06 | 2025-02-20
12:57 | 2025-02-20
12:47 | 2025-02-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24