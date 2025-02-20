Advertisement

أخبار عاجلة

الجامعة العربية تحذر من أي خطوات تؤدي إلى "تقسيم السودان وتفتته"

Lebanon 24
20-02-2025 | 10:57
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مندوب فلسطين في الجامعة العربية لـ"الشرق": خطط ترامب بشأن غزة "خرافية ووهمية وغير قانونية"
lebanon 24
20/02/2025 20:25:44 Lebanon 24 Lebanon 24
الجامعة العربية: تصريحات نتنياهو حول "الخروج الطوعي" لسكان غزة تكشف طبيعية المخطط الإسرائيلي وأهدافه
lebanon 24
20/02/2025 20:25:44 Lebanon 24 Lebanon 24
أمين عام الجامعة العربية: "الأونروا" ركيزة مهمة لاستقرار المنطقة العربية والقضاء عليها يهدد هذا الاستقرار
lebanon 24
20/02/2025 20:25:44 Lebanon 24 Lebanon 24
ألمانيا تحذر من الدخول في "دوامة من التعريفات الجمركية" مع الولايات المتحدة
lebanon 24
20/02/2025 20:25:44 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
15:27 | 2025-02-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2025-02-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:51 | 2025-02-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:54 | 2025-02-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:30 | 2025-02-20 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
13:16 | 2025-02-20
13:15 | 2025-02-20
13:15 | 2025-02-20
13:06 | 2025-02-20
12:57 | 2025-02-20
12:47 | 2025-02-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24