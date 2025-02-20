Advertisement

أخبار عاجلة

الرئاسة المصرية: السيسي يصل الرياض للمشاركة في اجتماع غير رسمي حول القضية الفلسطينية

Lebanon 24
20-02-2025 | 11:18
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الرئاسة المصرية: الرئيس السيسي تلقى اتصالًا هاتفيا من العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني ركز على تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة
lebanon 24
20/02/2025 20:26:00 Lebanon 24 Lebanon 24
القضية الفلسطينية بين السيسي وولي العهد الأردني
lebanon 24
20/02/2025 20:26:00 Lebanon 24 Lebanon 24
تنسيق بشأن القضية الفلسطينية.. إليكم تفاصيل مكالمة السيسي وعبد الله الثاني
lebanon 24
20/02/2025 20:26:00 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئاسة المصرية: الرئيس السيسي والملك عبد الله شددا على أهمية بدء عملية إعادة إعمار قطاع غزة بشكل فوري مع عدم تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه
lebanon 24
20/02/2025 20:26:00 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
15:27 | 2025-02-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2025-02-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:51 | 2025-02-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:54 | 2025-02-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:30 | 2025-02-20 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
13:16 | 2025-02-20
13:15 | 2025-02-20
13:15 | 2025-02-20
13:06 | 2025-02-20
12:57 | 2025-02-20
12:47 | 2025-02-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24