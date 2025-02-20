عدوان لـmtv: انتخابات الجنوب يمكن ان تؤجل حتى عودة المواطنين بشكل تام او تتم وفق الـmegacenter ما يفيد الانتخابات النيابية فتساهم البلديات الجديدة في اعادة الاعمار

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