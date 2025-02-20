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رئيس أركان الجيش الإيراني: لن تنعم المنطقة بالهدوء في حال حصول أي عدوان على إيران
Lebanon 24
20-02-2025
|
13:15
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