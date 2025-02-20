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وزير المالية ياسين جابر: هناك طريقتان لتعطيل قانون إمّا عدم إصدار المراسيم أو عدم تعيين الهيئة الناظمة (MTV)

Lebanon 24
20-02-2025 | 14:20
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