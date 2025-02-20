النائب علي فياض: مشاركتي في التشييع يوم الأحد هي أقل الوفاء وما سيحصل هو حشد مليوني غير مسبوق في التاريخ السياسي ومئات الوفود أكدت حضورها من 65 دولة في العالم ومئات الشخصيات اللبنانية و400 شخصية رسمية من الخارج (LBCI)

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