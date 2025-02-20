Advertisement

أخبار عاجلة

النائب علي فياض: مشاركتي في التشييع يوم الأحد هي أقل الوفاء وما سيحصل هو حشد مليوني غير مسبوق في التاريخ السياسي ومئات الوفود أكدت حضورها من 65 دولة في العالم ومئات الشخصيات اللبنانية و400 شخصية رسمية من الخارج (LBCI)

Lebanon 24
20-02-2025 | 14:36
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
سليمان: أتمنى أن يبدأ مسار الالتزام بالدولة تزامناً مع مراسم التشييع الأحد المقبل
lebanon 24
21/02/2025 00:32:18 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الجمهورية خلال لقائه وفد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي: لبنان لا يقوم على مكوِّنٍ واحد، ويجب تضافر كلّ الجهود لإعادة بناء الثقة بين الدولة والشعب، وبين لبنان والعالم الخارجيّ
lebanon 24
21/02/2025 00:32:18 Lebanon 24 Lebanon 24
المساعد السابق لوزير الخارجية الاميركية لشؤون الشرق الادنى ديفيد شينكر: في حال انتشر الجيش في الجنوب اسرائيل ستنسحب وعلى السلطة السياسية ان تعطي الامر للجيش لنزع السلاح(LBCI)
lebanon 24
21/02/2025 00:32:18 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري: أكدنا التزام دولة قطر باستمرار دعم القوات المسلحة اللبنانية ونرفض خروق إسرائيل لبنود اتفاق وقف إطلاق النار وانتهاك الأجواء اللبنانية
lebanon 24
21/02/2025 00:32:18 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2025-02-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:54 | 2025-02-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:30 | 2025-02-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:10 | 2025-02-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:03 | 2025-02-20 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
17:28 | 2025-02-20
17:25 | 2025-02-20
17:23 | 2025-02-20
17:12 | 2025-02-20
17:07 | 2025-02-20
16:42 | 2025-02-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24