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إعلام إسرائيلي: تم إيقاف حركة القطار الخفيف في منطقة بات يام بشكل كامل
Lebanon 24
20-02-2025
|
14:59
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