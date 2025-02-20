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وزير العدل: دور وزارة العدل ليس التدخّل في الملفات القضائية إنّما أخذ الإجراءات اللازمة في حال تعرّض أي قاض للضغط أو التدخل كما يجب أن نكون بتصرّف القضاة ونحمي عملهم من دون التدخّل به (MTV )

Lebanon 24
20-02-2025 | 15:54
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