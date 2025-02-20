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وسائل إعلام إسرائيلية: تشديد الإجراءات الأمنية في مطار بن غوريون وتفتيش الحافلات والركاب المتوجهين إلى المطار

Lebanon 24
20-02-2025 | 16:19
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