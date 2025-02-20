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الجيش الإسرائيلي: سنواصل العمل على إزالة أي تهديد لإسرائيل ومنع أي محاولة من "حزب الله" لترسيخ وجوده

Lebanon 24
20-02-2025 | 17:37
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