مفوضة الإتحاد الأوروبي في منطقة المتوسط بعد لقاء الرئيس عون: هذه زيارتي الأولى إلى لبنان وكان الاجتماع مع الرئيس عون ناجحًا وبطبيعة الحال تحدثنا عن التحول السياسي والإصلاحات ووقف إطلاق النار ودعم الجيش

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